Oggi ci sono le elezioni parlamentari in Romania

(Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica si vota inper rinnovare il parlamento. Il Partito nazionale liberale, forza politica del primo ministro uscente, il conservatore Ludovic Orban, è dato in vantaggio negli ultimi sondaggi, seguito dall’Alleanza 2020 USR PLUS, partito di destra ed europeista,

AzzolinaLucia : Oggi le scuole hanno 2,4 milioni di banchi nuovi. Le consegne sono state praticamente completate. Continua qui:… - marcodimaio : Le luci di Natale sono bellissime; ma questa cerimonia oggi a #Riccione è uno un grosso atto di irresponsabilità, l… - romeoagresti : Il primo tempo proposto oggi dalla #Juve è tranquillamente catalogabile con il bollino rosso dei Bellissimi di Rete… - Mario48440912 : Buongiorno amici, forte sciricco oggi... ?????? le seconde 2 sono di Francy di qualche giorno fa, appena agitato.. - eternvltear : comunque non sono ancora psicologicamente pronta ad affrontare la loro performance di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi sono

LA SITUAZIONE Inizia la discesa di contagi anche in provincia, dopo i 149 casi di venerdì, il bollettino di ieri ne riporta 122 distribuiti in 19 comuni pontini. Non cala però ...DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata di oggi, 6 dicembre: Can e Sanem fuori città, riusciranno a chiarire tutto?. Dopo tanta insistenza, alla fine, la giovane accetta di partire e finger ...