Nuova accusa per Alberto Genovese: “Stuprò una 23enne a Ibiza come ha fatto con la 18enne di Milano” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nuove accuse di stupro per Alberto Genovese, l’imprenditore campano, in carcere per avere drogato e violentato una diciottenne nel suo attico di Milano. Nei giorni scorsi un’altra ragazza ha denunciato il fondatore di Facile.it, per lo stesso motivo. Il Corriere della sera racconta che la Nuova accusatrice ha 23 anni. La giovane ha detto agli inquirenti di essere stata violentata da Genovese a Ibiza lo scorso luglio. La denuncia è antecedente allo stupro del 10 ottobre a Milano. Risale, infatti, a diverse settimane fa. Nel giro delle persone che da anni affollano le feste di Terrazza Sentimento già circolava a mezza voce il racconto della violenza subita da una modella. Lo stupro sarebbe avvenuto durante uno dei party sfrenati a base di alcol e droga. La 23enne si è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Nuove accuse di stupro per, l’imprenditore campano, in carcere per avere drogato e violentato una diciottenne nel suo attico di Milano. Nei giorni scorsi un’altra ragazza ha denunciato il fondatore di Facile.it, per lo stesso motivo. Il Corriere della sera racconta che latrice ha 23 anni. La giovane ha detto agli inquirenti di essere stata violentata dalo scorso luglio. La denuncia è antecedente allo stupro del 10 ottobre a Milano. Risale, infatti, a diverse settimane fa. Nel giro delle persone che da anni affollano le feste di Terrazza Sentimento già circolava a mezza voce il racconto della violenza subita da una modella. Lo stupro sarebbe avvenuto durante uno dei party sfrenati a base di alcol e droga. Lasi è ...

