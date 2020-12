'Nonna, ho il covid: mi servono 10mila euro', il tentativo di truffa ad un'anziana (Di domenica 6 dicembre 2020) Novara, 'Attenzione alle telefonate truffa: l'ospedale Maggiore non chiede soldi per curare il covid' 28 novembre 2020 'Nonna sono in ospedale con il covid, mi servono 10mila euro per la cura'. É ... Leggi su novaratoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Novara, 'Attenzione alle telefonate: l'ospedale Maggiore non chiede soldi per curare il' 28 novembre 2020 'sono in ospedale con il, miper la cura'. É ...

Fabrizi78828702 : RT @Iperbole_: Parcheggiata così, con la bara, vicino alla spazzatura della RSA dove viveva, prima del funerale. Questa la scena che si so… - umanesimo : Comunque visto che si parla molto di questa madamepopper fanno molto più schifo i suoi twitter che mettono in dubbi… - sticchione1 : RT @franbaubau: Sono ritornata ora dall’ospedale per veder mettere mia nonna dentro un SACCO dopo essere morta di covid. C’erano altre 3 ba… - rraxeira : non mia nonna che dice a mia mamma di non fare mai il tampone sapendo che mio nonno è in ospedale per covid in situ… - wakemeupfrom : RT @Iperbole_: Parcheggiata così, con la bara, vicino alla spazzatura della RSA dove viveva, prima del funerale. Questa la scena che si so… -