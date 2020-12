“Non ci resta che piangere”: Troisi e Benigni insieme stasera in tv (Di domenica 6 dicembre 2020) Lirico, emozionante, con l’abilità di risultare quasi improvvisato, sebbene sia finzione scenica. “Non ci resta che piangere“, è un film che assomiglia ad uno spettacolo. Scritto, diretto e interpretato, dalla coppia Massimo Troisi, Roberto Benigni. stasera, e per un’unica volta, insieme in tv. Una congiunzione astrale, la comicità malinconica e stralunata di un napoletano, dimesso, umile, dalla mimica e voce di un menestrello di vicoli, e l’esuberanza incontenibile di un toscano, poetico maestro e brillante giocoliere della parola e del corpo. “Non c’è mai stato un copione, non l’ho mai visto, al massimo c’era una sorta di canovaccio per qualche scena”. L’ha ricordato Amanda Sandrelli in un’intervista, al suo esordio al cinema nel ruolo di Pia. I due registi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Lirico, emozionante, con l’abilità di risultare quasi improvvisato, sebbene sia finzione scenica.ciche piangere“, è un film che assomiglia ad uno spettacolo. Scritto, diretto e interpretato, dalla coppia Massimo, Roberto, e per un’unica volta,in tv. Una congiunzione astrale, la comicità malinconica e stralunata di un napoletano, dimesso, umile, dalla mimica e voce di un menestrello di vicoli, e l’esuberanza incontenibile di un toscano, poetico maestro e brillante giocoliere della parola e del corpo.c’è mai stato un copione, non l’ho mai visto, al massimo c’era una sorta di canovaccio per qualche scena”. L’ha ricordato Amanda Sandrelli in un’intervista, al suo esordio al cinema nel ruolo di Pia. I due registi, ...

