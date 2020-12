Nocera Inferiore, il sindaco sollecita la Regione: servono i fondi per finire i lavori al Liceo ‘Vico’ (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Si attende l’erogazione dei fondi dalla Regione Campania per ultimare i lavori al Liceo Classico ‘Giambattista Vico’ di Nocera Inferiore dove era da tempo necessario ed essenziale effettuare una serie di interventi di ristrutturazione. “Gli interventi al Vico erano essenziali. Andavano fatti per garantire sicurezza. Merito alla Provincia per aver fatto la sua parte – ha dichiarato il sindaco Manlio Torquato – Ora attendiamo che la situazione si sblocchi per restituire ai Nocerini e all’ intero comprensorio l’eccellenza dell’ Istituzione scolastica“. La Provincia di Salerno ha comunicato che gli interventi di riqualificazione strutturale previsti per l’ I.I.S G. B. Vico di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si attende l’erogazione deidallaCampania per ultimare ialClassico ‘Giambattista Vico’ didove era da tempo necessario ed essenziale effettuare una serie di interventi di ristrutturazione. “Gli interventi al Vico erano essenziali. Andavano fatti per garantire sicurezza. Merito alla Provincia per aver fatto la sua parte – ha dichiarato ilManlio Torquato – Ora attendiamo che la situazione si sblocchi per restituire ai Nocerini e all’ intero comprensorio l’eccellenza dell’ Istituzione scolastica“. La Provincia di Salerno ha comunicato che gli interventi di riqualificazione strutturale previsti per l’ I.I.S G. B. Vico di ...

