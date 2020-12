Nicola “Naomo Lodi” indagato per istigazione alla corruzione in concorso (Di domenica 6 dicembre 2020) Nicola Naomo Lodi, vicesindaco di Ferrara e il leghista Stefano Solaroli sono indagati per istigazione alla corruzione in concorso. Nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino i due esponenti leghisti risultano indagati in concorso per la vicenda che nel gennaio scorso aveva sollevato un polverone politico: un posto di lavoro offerto alla consigliera “scomoda” Anna Ferraresi (ora passata a Gruppo Misto) in cambio delle sue dimissioni dal consiglio comunale Nicola “Naomo” Lodi indagato per istigazione alla corruzione La storia era nata quando Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli aveva pubblicato l’audio di una conversazione tra il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)Naomo Lodi, vicesindaco di Ferrara e il leghista Stefano Solaroli sono indagati perin. Nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino i due esponenti leghisti risultano indagati inper la vicenda che nel gennaio scorso aveva sollevato un polverone politico: un posto di lavoro offertoconsigliera “scomoda” Anna Ferraresi (ora passata a Gruppo Misto) in cambio delle sue dimissioni dal consiglio comunale” LodiperLa storia era nata quando Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli aveva pubblicato l’audio di una conversazione tra il ...

