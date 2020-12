Nella notte Emergenza Maltempo Destra Tagliamento (Di domenica 6 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco delle quattro sedi del Comando di Pordenone sono intervenute già dalle prime ore di domenica 6 dicembre in supporto alla popolazione colpita dal Maltempo. Squadre si sono portate nei Comuni di Erto e Casso, Cimolais e Claut, costrette a salire da Longarone a causa interruzione della SR 251 per l’esondazione del torrente Varma a Barcis, per effettuare prosciugamenti, messa in sicurezza di pali e alberi pericolanti e verifiche varie, garantendo contemporaneamente un presidio di prossimità per la sicurezza degli abitanti delle vallate isolate. Altri interventi analoghi si sono svolti ad Azzano Decimo, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Travesio, Sesto al Reghena, e Zoppola. Da segnalare, un prosciugamento ad Azzano X, in cui i Vigili del Fuoco hanno operato indossando precauzionalmente anche i Dispositivi di Protezione Individuale per Covid19 ... Leggi su udine20 (Di domenica 6 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco delle quattro sedi del Comando di Pordenone sono intervenute già dalle prime ore di domenica 6 dicembre in supporto alla popolazione colpita dal. Squadre si sono portate nei Comuni di Erto e Casso, Cimolais e Claut, costrette a salire da Longarone a causa interruzione della SR 251 per l’esondazione del torrente Varma a Barcis, per effettuare prosciugamenti, messa in sicurezza di pali e alberi pericolanti e verifiche varie, garantendo contemporaneamente un presidio di prossimità per la sicurezza degli abitanti delle vallate isolate. Altri interventi analoghi si sono svolti ad Azzano Decimo, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Travesio, Sesto al Reghena, e Zoppola. Da segnalare, un prosciugamento ad Azzano X, in cui i Vigili del Fuoco hanno operato indossando precauzionalmente anche i Dispositivi di Protezione Individuale per Covid19 ...

emergenzavvf : Nella notte del #5dicembre di tredici anni fa, il rogo nell’acciaieria #Thyssen a #Torino. Il ricordo dei… - RaiTre : 'Tutti gli italiani si devono sentire in dovere di essere vicini agli infermieri e ai medici che nella notte di Nat… - matteosalvinimi : Non si può dividere italiano da italiano, separare genitore da figlio, coppie che non si vedono da mesi, nonni da s… - ScrivoLibero : #Agrigento, #maltempo flagella la #provincia: violenta #grandinata nella notte - - GabrieleRiva5 : RT @PippiCalz: Nella notte tra il 5 e il #6dicembre 2007 nello stabilimento ThyssenKrupp (sulla linea 5) di Torino ci fu un gravissimo inci… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella notte Maltempo, fiumi sotto monitoraggio nella notte La Nazione Maltempo Valsugana: paura per il Brenta a Borgo. Frana a Torcegno - I

Nella notte i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di chiusura del ponte presso il bar Cusso e predisposto le barriere presso il ponte tra via Roma e viale città di Prato (verrà valutato nel ...

Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - domenica 6 dicembre 2020 - Thomas attua il suo diabolico piano per allontanare Brooke da suo padre: farà in modo che lei scopra che Ridge l'ha tradita trascorrendo ...

Nella notte i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di chiusura del ponte presso il bar Cusso e predisposto le barriere presso il ponte tra via Roma e viale città di Prato (verrà valutato nel ...Nella puntata di Beautiful di oggi - domenica 6 dicembre 2020 - Thomas attua il suo diabolico piano per allontanare Brooke da suo padre: farà in modo che lei scopra che Ridge l'ha tradita trascorrendo ...