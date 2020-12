Nel decreto di Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Una svista o un regalo? Il nuovo decreto del Governo di Natale, il 158/2020 del 2 dicembre scorso, tra le varie novità che introduce sembra mancare di qualcosa. A scriverlo è il Sole 24 Ore, secondo il quale i divieti di circolazione introdotti non prevedono, in caso di mancato rispetto, sanzioni. E non sarebbe possibile nemmeno applicare le sanzioni amministrative previste dai decreti precedenti (da 400 a mille euro) poiché “non congruenti2. “Il decreto legge 158, infatti, è stato emanato per derogare al precedente decreto legge 33, e le sanzioni dettate da quel decreto (che peraltro a loro volta richiamano quelle previste da uno ancora precedente, il Dl n. 19 del 2020) non paiono applicabili anche a questi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Una svista o un regalo? Il nuovodel Governo di, il 158/2020 del 2 dicembre scorso, tra le varie novità che introduce sembra mancare di qualcosa. A scriverlo è il Sole 24 Ore, secondo il quale idi circolazione introdotti non prevedono, in caso di mancato rispetto,. E non sarebbe possibile nemmeno applicare leamministrative previste dai decreti precedenti (da 400 a mille euro) poiché “non congruenti2. “Illegge 158, infatti, è stato emanato per derogare al precedentelegge 33, e ledettate da quel(che peraltro a loro volta richiamano quelle previste da uno ancora precedente, il Dl n. 19 del 2020) non paiono applicabili anche a questi ...

sole24ore : #Covid, nel decreto di #Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni - di @ClementiF… - matteosalvinimi : Comanda la #Boldrini! Non fanno un dispetto a Salvini, fanno un danno a tutto il Paese. Il centrodestra sarà comp… - dariofrance : Nel decreto legge approvato ora in Consiglio dei Ministri ulteriori 1000 euro per gli stagionali del turismo e per… - cristianobosco : Nel decreto di Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni @sole24ore - timoteocarpita : Fortuna il prof. @ClementiF che, tra pochi, aiuta a non portare il cervello all'ammasso - Nel decreto di Natale ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel decreto Nel decreto di Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni Il Sole 24 ORE Dpcm, il centrodestra annuncia "una mozione urgente": "Stop ai divieti di spostamenti tra Comuni per Natale"

Il centrodestra prepara il blitz. Troppe le restrizioni previste nel nuovo Dpcm e Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano una mozione.

Altra giornata di neve sull'A7: riaperta l’autostrada anche ai mezzi pesanti

Genova – E’ stata riaperta la A7 anche ai mezzi pesanti. L’autostrada è completamente transitabile, così come la A26: informa domenica mattina Autostrade sul sito della società. Inoltre, fa sapere anc ...

Il centrodestra prepara il blitz. Troppe le restrizioni previste nel nuovo Dpcm e Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano una mozione.Genova – E’ stata riaperta la A7 anche ai mezzi pesanti. L’autostrada è completamente transitabile, così come la A26: informa domenica mattina Autostrade sul sito della società. Inoltre, fa sapere anc ...