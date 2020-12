(Di domenica 6 dicembre 2020) È stata inaugurata anel quartiere Fuorigrotta laale in particolare a Diego Armando, morto il 25 novembre in Argentina. Al pibe de oro infatti sono statiben due. All’internostazione infatti ci sono tutti i giocatori, i presidenti e gli allenatori più rappresentativistoria del, anche chi negli scorsi anni ha scelto di lasciare il club suscitando le ire dei tifosi come Higuain e Sarri (El Pipita è l’unico rappresentato di spalle). All’inaugurazione hanno preso parte tra gli altri il Presidente del...

ilfattovideo : Nasce la fermata della Cumana intitolata al Napoli Calcio. Le immagini dei murales dedicati a Maradona - CuoreIschitano : Nasce la stazione 'Mostra-Stadio Maradona' con le gigantografie di Diego ?? Non solo #Maradona, ma alla fermata 'Mo… - ilnapolionline : Nasce la fermata Maradona.Un Murales che ripercorre la storia azzurra! - - 91LOUEH : Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse e ho ca… - _SiGonfiaLaRete : Nasce la fermata Mostra-#Maradona, #DeMagistris: 'Nel 2021 entrerà in vigore la Linea 6' -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce fermata

Il Fatto Quotidiano

È stata inaugurata a Napoli nel quartiere Fuorigrotta la fermata della Cumana intitolata al calcio Napoli e in particolare a Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre in Argentina. Al pibe de oro i ...15:27:27 CERVINO. L’associazione Cermes For Arte e Cultura, con sede in Cervino, è pronta a dare il via ad una nuova iniziativa, la rassegna “Salotto Letterario, Incontro con l’Autore”: reading di tes ...