Napoli, Petagna: «Ho sofferto dopo l’AZ, siamo una squadra forte» (Di domenica 6 dicembre 2020) La vittoria sul Crotone porta anche la firma di Andrea Petagna, autore del quarto gol per il Napoli. Queste le sue parole a Sky Andrea Petagna ha parlato ai microfoni si Sky dopo la vittoria per 4-0 sul Crotone, un successo su cui ha messo la firma realizzando il poker per la squadra di Gennaro Gattuso. SOFFERENZA – «Ho sofferto per le cose non belle dette dopo l’AZ, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa». COMPETIZIONE – «Oggi era la prima volta che giocavo 90 minuti da luglio, ora lavoriamo forte per farci trovare sempre pronti». LA STRADA GIUSTA – «siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene. Abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato qualcosa in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) La vittoria sul Crotone porta anche la firma di Andrea, autore del quarto gol per il. Queste le sue parole a Sky Andreaha parlato ai microfoni si Skyla vittoria per 4-0 sul Crotone, un successo su cui ha messo la firma realizzando il poker per ladi Gennaro Gattuso. SOFFERENZA – «Hoper le cose non belle dette, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa». COMPETIZIONE – «Oggi era la prima volta che giocavo 90 minuti da luglio, ora lavoriamoper farci trovare sempre pronti». LA STRADA GIUSTA – «unae ci alleniamo molto bene. Abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato qualcosa in ...

SkySport : CROTONE-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Insigne (31') ? #Lozano (58') ? #Demme (76') ? #Petagna (90+1') ? ?… - caterinabalivo : Che Insigne, Lozano, Demme e Petagna con assist man Mertens! Grandissimi gol! Bravo Napoli, bella vittoria a Croton… - annatrieste : Oggi sapremo se Petagna è stato acquistato dal Napoli per fare qualche gol o per mettere il puntale sopra all'alber… - clikservernet : Poker Napoli: gioiello di Insigne, poi Lozano, Demme e Petagna stendono il Crotone in 10 - ruotologiacomo : @roccor28 Bisogna finirla di criticare Petagna, è un giocatore dal fisico robusto e ha bisogno di giocare per trova… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna Probabili formazioni Crotone-Napoli: Petagna dal primo minuto Goal.com Serie A, il Crotone affonda contro il Napoli: la squadra di Gattuso vince 4-0

Ancora una sconfitta per la squadra di Stroppa che contro i partenopei perde l'ottava partita in dieci giornate di campionato ...

Crotone-Napoli, le pagelle: magistrale Insigne, Mertens nelle vesti di Babbo Natale

Imprescindibile attualmente per questo Napoli. Bakayoko 6,5- Nonostante l’assenza del ... bene da un giocatore che ha subito sempre troppe critiche ingiustificate. Petagna 6,5- Altra occasione dal ...

Ancora una sconfitta per la squadra di Stroppa che contro i partenopei perde l'ottava partita in dieci giornate di campionato ...Imprescindibile attualmente per questo Napoli. Bakayoko 6,5- Nonostante l’assenza del ... bene da un giocatore che ha subito sempre troppe critiche ingiustificate. Petagna 6,5- Altra occasione dal ...