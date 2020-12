Napoli | Osimhen preoccupa | out ancora due settimane Salta l’Inter

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Non arrivano belle notizie dal fronte Victor: l’attaccante deldovrà stare fermo per altre dueBrutte notizie per ildal fronte Victor. L’attaccante nigeriano, fermo dal 13 novembre per un infortunio rimediato quando era in Nazionale, dovrà stare fuori almeno altre due, se non tre. Il Corriere dello Sport spiega che spiega che oltre alla lussazione vanno trattate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. I tempi di recupero non possono essere stabiliti con precisione ma l’idea è che saranno necessarie altre due o forse anche tre: la speranza è riaverlo prima di Natale, magari per il 20 dicembre con la Lazio. Leggi su Calcionews24.com