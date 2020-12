Napoli, Gattuso: “Stiamo crescendo, proseguiamo su questa strada. Ma il risultato è bugiardo…” (Di domenica 6 dicembre 2020) Gattuso commenta la vittoria di Crotone: "Le partite sono tutte difficili, voglio fare i complimenti alla squadra perchè abbiamo sofferto - spiega il tecnico del Napoli a Sky Sport - , il Crotone ci ha messo in difficoltà. Credo che il risultato sia bugiardo, ma tutte le gare sono toste. Venerdì siamo tornati alle sei di mattina, non è stata una preparazione facile, adesso dobbiamo continuare su questa strada". Poi sull'Europa: "Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale, sarà una gara complicata contro una squadra forte".Sul prototipo di squadra Ringhio è chiaro: "Se ho dei giocatori che mi somigliano non andranno in campo, la mia idea di calcio è diversa dal giocatore che ero io, con questo tipo di gioco avrei fatto tanta panchina. Sono orgoglioso di quello che ho fatto in carriera ma adesso ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020)commenta la vittoria di Crotone: "Le partite sono tutte difficili, voglio fare i complimenti alla squadra perchè abbiamo sofferto - spiega il tecnico dela Sky Sport - , il Crotone ci ha messo in difficoltà. Credo che ilsia bugiardo, ma tutte le gare sono toste. Venerdì siamo tornati alle sei di mattina, non è stata una preparazione facile, adesso dobbiamo continuare su". Poi sull'Europa: "Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale, sarà una gara complicata contro una squadra forte".Sul prototipo di squadra Ringhio è chiaro: "Se ho dei giocatori che mi somigliano non andranno in campo, la mia idea di calcio è diversa dal giocatore che ero io, con questo tipo di gioco avrei fatto tanta panchina. Sono orgoglioso di quello che ho fatto in carriera ma adesso ...

scottotweet : Il #Napoli affossa il #Crotone e #Stroppa (verso l'esonero) e si riporta in zona Champions. I 21 punti reali in cla… - sportli26181512 : Gattuso: 'Sul campo abbiamo 21 punti e non 20. Scudetto? Diamo continuità poi vedremo. Ero più martello di Ibra': I… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Gattuso: 'Complimenti alla squadra, abbiamo saputo soffrire' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Insigne: 'Io musone? Gattuso mi ha fatto i complimenti, sono il capitano e devo essere anche piu' allegro… - zazoomblog : Serie A Crotone-Napoli 0-4: poker azzurro e terzo posto in classifica Gattuso sorride - #Serie #Crotone-Napoli… -