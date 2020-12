Napoli | bimba di 6 mesi salvata dall’atrofia muscolare spinale con il farmaco più costoso al mondo

(Di domenica 6 dicembre 2020) Sono almeno quattro anni che si parla di un trattamento capace di dare una speranza ai malati di atrofia(Sma). Un trattamento costosissimo, autorizzato nel maggio del 2019 negli Usa, successivamente in Europa e il 17 novembre in Italia, che ha salvato unadi 6. La piccola è stata sottoposta a questa terapia genica estremamente innovativa all’ospedale pediatrico Santobono die le sue condizioni sembrano buone. Si tratta del primo trattamento di questo tipo effettuato nel nostro Paese. L’Atrofiadi tipo 1 è una gravissima malattia genetica neuro, insorge subito dopo la nascita e causa una progressiva debolezzache compromette la respirazione e la deglutizione, ...

La piccola è affetta da atrofia muscolare spinale (Sma). La terapia corregge il problema genetico, 1,9 milioni di euro per singolo trattamento ...