Napoletano ucciso in Messico: avvocato annuncia l’arrestato del presunto assassino (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le forze dell’ordine messicane hanno arrestato nell’aeroporto di Città del Messico Carmine Vitucci, presunto assassino di Salvatore de Stefano“. A comunicarlo è l’avvocato Gennaro Demetrio Paipais legale della famiglia del 35enne Napoletano ucciso in Sud America. De Stefano è stato assassinato lo scorso 3 aprile 2019 in una pizzeria di Città del Messico mentre cenava con alcuni amici. Il Napoletano si trovava in America latina per esportare macchinari da lavoro. “Secondo gli organi di informazione del posto – spiega l’avvocato – nei confronti di Vitucci era stato chiesto e ottenuto dalle autorità giudiziarie messicane un mandato di cattura internazionale per omicidio“. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le forze dell’ordine messicane hanno arrestato nell’aeroporto di Città delCarmine Vitucci,di Salvatore de Stefano“. A comunicarlo è l’Gennaro Demetrio Paipais legale della famiglia del 35ennein Sud America. De Stefano è stato assassinato lo scorso 3 aprile 2019 in una pizzeria di Città delmentre cenava con alcuni amici. Ilsi trovava in America latina per esportare macchinari da lavoro. “Secondo gli organi di informazione del posto – spiega l’– nei confronti di Vitucci era stato chiesto e ottenuto dalle autorità giudiziarie messicane un mandato di cattura internazionale per omicidio“. L'articolo proviene da ...

