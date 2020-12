Mosca, pronto da sabato lo Sputnik quinto per medici e docenti (Di domenica 6 dicembre 2020) La fase sperimentale deve ancora essere terminata, ma a Mosca da sabato ai docenti e al personale medico potrà essere somministrato il vaccino russo anti Covid, Sputnik quinto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 dicembre 2020) La fase sperimentale deve ancora essere terminata, ma adaaie al personale medico potrà essere somministrato il vaccino russo anti Covid,. L'articolo .

orizzontescuola : Mosca, pronto da sabato lo Sputnik quinto per medici e docenti - mosca_cieca : RT @juventusfc: A Natale, alcune cose non cambiano mai. ?? Step 1: le TRADIZIONI! ?? ?? ?? ?? @AlvaroMorata è pronto, MA... ?? La voce vi su… - Mosca_Bianca1 : RT @tommyzorzishow: ma voi pensate un attimo se dovessero fargli credere che Tommaso esce: -Andrea svenuto -Stefania che asfalta tutti -M… - sapphicartemide : una bellissima sera innevata a mosca, decisi di correre in camera dei miei fratelli. sciocca benny! non sapevi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca pronto Pronto, Mosca? Pellicciari spiega perché Putin non chiama Biden Formiche.net Mosca, pronto da sabato lo Sputnik quinto per medici e docenti

A Mosca da sabato ai docenti e al personale medico potrà essere somministrato il vaccino russo anti Covid, Sputnik quinto.

Russia certifica il vaccino anti-Covid

"Date inizio alle vaccinazioni di massa, al lavoro", annuncia la vicepremier Golikova. In Russia un documento certifica l'avvenuta vaccinazione.

A Mosca da sabato ai docenti e al personale medico potrà essere somministrato il vaccino russo anti Covid, Sputnik quinto."Date inizio alle vaccinazioni di massa, al lavoro", annuncia la vicepremier Golikova. In Russia un documento certifica l'avvenuta vaccinazione.