Morte Stefano D'Orazio, il ricordo straziante di Roby Facchinetti: "L'ultima frase…" (Di domenica 6 dicembre 2020) Morte Stefano D'Orazio, il ricordo straziante di Roby Facchinetti: "Sai, l'ultima frase…", ecco le parole dell'amatissimo cantautore. La scomparsa del batterista e paroliere dei Pooh, Stefano D'Orazio, ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di tutti i fan dell'amatissimo gruppo musicale, oltre che, ovviamente, dei suoi familiari e amici. L'uomo ha lasciato la moglie Tiziana Giardoni, che aveva sposato nel 2017 ma con cui conviveva dal 2007 e tantissimi amici, tra cui tutti gli altri componenti dei Pooh. Il Covid-19 non ha dato scampo all'artista, che era già affetto da una patologia, ma si trovava in via di guarigione. A un mese dalla scomparsa di Stefano, Rai Uno ha voluto dedicargli uno speciale, ...

