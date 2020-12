Monster Hunter - Il film è stato rimosso dalle sale cinematografiche cinesi per colpa di una battuta razzista

Leggi su eurogamer

(Di domenica 6 dicembre 2020) Come sicuramente ricorderete, giusto ieri vi avevamo riportato di un improvviso review bombing su: World per Steam, proveniente da diversi videogiocatori. Il motivo di questo improvviso odio per il titolo Capcom non era dovuto al gioco in sé, bensì all'adattamento cinematografico di Paul WS Anderson, proiettato nei cinemalo scorso 3 dicembre e subissato di critiche a causa di unagiudicata. La scena in questione vedeva un soldato recitare la frase "What kind of knees are these? Chi-knees.", la quale fa riferimento al vecchio ritornello "Chinese, Japanese, dirty knees - look at these?" storicamente a sfondo. Leggi altro...