Mirco Coffari, l'infermiere e volontario che assisteva gli anziani morto a 58 anni per Covid. Sindaco e vescovo lo ricordano: "Riferimento"

anni in prima linea come soccorritore del 118, infermiere, volontario nel sociale e nel mondo dell'associazionismo cattolico, dal 2014 responsabile di un hospice per anziani. Mirco Coffari, a 58 anni, è morto all'ospedale di Ravenna, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Dopo aver lavorato per anni al pronto soccorso dell'ospedale ravennate, Coffari era case manager dell'Hospice Villa Adalgisa. Non aveva patologie pregresse. "La nostra comunità perde una persona di straordinaria umanità e di grandissima professionalità, molto stimato da tutto il mondo socio-sanitario e anche dalle famiglie degli ospiti della struttura, che trovavano in lui riferimento e conforto", ha detto il Sindaco

