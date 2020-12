"Mio padre fu ucciso da Kabobo. Lo sconto di pena? Mi si gela il sangue" (Di domenica 6 dicembre 2020) Elena Barlozzari Andrea Masini, figlio di una delle vittime di Kabobo, commenta il ricalcolo al ribasso della pena dell'omicida ma anche le modifiche ai dl sicurezza: "Quello che è successo a mio padre non ha insegnato nulla" Ad Andrea Masini, figlio di Ermanno, il pensionato modenese massacrato nel 2013 dalle picconate di Adam Kabobo, si è letteralmente "gelato il sangue" quando ha saputo che la pena dell’omicida verrà ricalcolata al ribasso. Raggiunto telefonicamente da "IlGiornale.it", Andrea, commenta la recente decisione della Corte di Cassazione, ma anche l’attualità: "Migliaia di clandestini continuano ad arrivare sulle nostre coste e il governo sta smantellando i decreti sicurezza, quello che è successo a mio padre non ha ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Elena Barlozzari Andrea Masini, figlio di una delle vittime di, commenta il ricalcolo al ribasso delladell'omicida ma anche le modifiche ai dl sicurezza: "Quello che è successo a mionon ha insegnato nulla" Ad Andrea Masini, figlio di Ermanno, il pensionato modenese massacrato nel 2013 dalle picconate di Adam, si è letteralmente "to il" quando ha saputo che ladell’omicida verrà ricalcolata al ribasso. Raggiunto telefonicamente da "IlGiornale.it", Andrea, commenta la recente decisione della Corte di Cassazione, ma anche l’attualità: "Migliaia di clandestini continuano ad arrivare sulle nostre coste e il governo sta smantellando i decreti sicurezza, quello che è successo a mionon ha ...

lauraboldrini : Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché ch… - chetempochefa : 'In molti mi chiedono cosa abbia significato Maradona per me.E' stato la mia infanzia, gran parte dei momenti felic… - HuffPostItalia : Adolf Hitler eletto in Namibia. 'Mio padre non sapeva chi fosse per questo mi ha chiamato così' - LuluGa_8 : @LoMassi Mio padre mi dava la paghetta dal sei?? I miei nipoti mai preso un voto così basso! - persaanelvuoto : RT @dovrian: ieri comunque ho sc0pato con la mia ragazza mentre in salone mio padre parlava con cugino omofobo, è stato il triplo più piace… -