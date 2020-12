Milano, tragico incidente: famiglia distrutta Tre morti, bimba di 10 anni gravissima al Papa Giovanni (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo schianto nella serata di sabato 5 dicembre in Tangenziale a Milano. Sull’auto un’intera famiglia di cinque persone. Sono morti i genitori e una figlia di 12 anni, gravissimi anche il fratello di 16 e la sorellina di 10 ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo schianto nella serata di sabato 5 dicembre in Tangenziale a. Sull’auto un’interadi cinque persone. Sonoi genitori e una figlia di 12, gravissimi anche il fratello di 16 e la sorellina di 10 ricoverata alGiovdi Bergamo.

