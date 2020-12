Milano: rubano pistola a guardia giurata in treno, arrestato terzo rapinatore (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - La polizia ha fermato a Milano un uomo di 24 anni, cittadino salvadoregno, ritenuto il terzo complice della rapina aggravata in concorso avvenuta lo scorso 17 novembre a bordo di un treno regionale sulla tratta Milano-Mortara, in provincia di Pavia. L'uomo, assieme a due connazionali di 23 e 26 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, già fermati dalla polizia lo scorso 23 novembre, aveva aggredito una guardia giurata per rubargli la pistola. Gli agenti lo hanno trovato nelle vicinanze dell'abitazione della compagna e lo hanno fermato. Il fermo è stato convalidato da un magistrato della Procura di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020), 6 dic. (Adnkronos) - La polizia ha fermato aun uomo di 24 anni, cittadino salvadoregno, ritenuto ilcomplice della rapina aggravata in concorso avvenuta lo scorso 17 novembre a bordo di unregionale sulla tratta-Mortara, in provincia di Pavia. L'uomo, assieme a due connazionali di 23 e 26 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, già fermati dalla polizia lo scorso 23 novembre, aveva aggredito unaper rubargli la. Gli agenti lo hanno trovato nelle vicinanze dell'abitazione della compagna e lo hanno fermato. Il fermo è stato convalidato da un magistrato della Procura di

JackalBourne : @Cambiacasacca Cazzi loro, a Milano abbiamo una valanga di problemi, inquinamento dei giargiana che ci rubano pure… - wildflvower : ho appena letto un tweet dove facevano battute su sta cosa delle città dicendo che a milano non rubano mentre a nap… - Yogaolic : #Milano, rubano borsa da un'auto nonostante dentro ci siano due bimbi e scappano in tram - mmayr5 : RT @2002MMAD0691: #Milano 2 algerini (risorse laureate in furti) con una borsa schermata entrano a Mediaworld e rubano più oggetti, fortuna… - bildarte : @UNICEF HO lavorato X UNICEF veramente non PAGATA X anni (neanche Un caffe') MA altri/ E in Milano RUBANO DI TUTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Milano rubano Milano, rubano la pistola ad una guardia giurata su un treno e scappano: arrestati Fanpage.it Rapina da film in centro a Milano: spaccano la vetrina della gioielleria e scappano con la refurtiva da 40mila euro

Sono scappati con una refurtiva del valore di 40 mila euro i rapinatori che hanno fatto irruzione in un negozio in pieno centro di Milano spaccando la vetrina e rubando gli oggetti esposti.

Cyber-attacco al gigante dell’aerospazio. Hackerati i segreti militari a Leonardo

In manette un ex dipendente: aveva già violato una base Usa. «Sottratti 10 Giga di dati, anche su aerei da guerra» ...

Sono scappati con una refurtiva del valore di 40 mila euro i rapinatori che hanno fatto irruzione in un negozio in pieno centro di Milano spaccando la vetrina e rubando gli oggetti esposti.In manette un ex dipendente: aveva già violato una base Usa. «Sottratti 10 Giga di dati, anche su aerei da guerra» ...