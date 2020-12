Milano, drammatico incidente in Tangenziale: morti mamma, papà e figlia di 12 anni (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera sulla Tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Rozzano. Coinvolta un’intera famiglia che viaggiava su una Honda Jazz. A perdere la vita il papà di 41 anni, la mamma di 39 anni e la figlia di 12. Gravi un ragazzo di 16 anni e una bimba di 10. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 6 dicembre 2020) E’il bilancio dell’avvenuto ieri sera sullaOvest di, all’altezza di Rozzano. Coinvolta un’intera famiglia che viaggiava su una Honda Jazz. A perdere la vita ildi 41, ladi 39e ladi 12. Gravi un ragazzo di 16e una bimba di 10. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

raffael22857987 : @revneD88 Che poi nella prima ondata , quando mezza milano si trasferì al sud, non ci fu nessun aumento drammatico in quelle regioni ?? - ondameme : @caritas_milano @CaritasItaliana @Avvenire_Nei @chiesadimilano @pfmajorino @BentivogliMarco @manginobrioches… - melo_drammatico : RT @LyStyles: Ad una certa avete pure scassato la minchia con questi comuni del cazzo. Se vivi a Roma o Milano nel tuo comune puoi fare il… - free69soul : @AntoBruno10 No ma e’ pazzesco, a milano c’era la folla, ma non capiscono una mazza, rinunciare per un po’ alle abi… -