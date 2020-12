Milan, Ibrahimovic inarrestabile: ecco come si allena (Di domenica 6 dicembre 2020) "Try to stop me" . Quattro parole e un video di 5 secondi con un "Diavolo" che corre nella neve . Così Zlatan Ibrahimovic ha deciso di scaldare ancora di più il cuore dei tifosi rossoneri, tramite ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020) "Try to stop me" . Quattro parole e un video di 5 secondi con un "Diavolo" che corre nella neve . Così Zlatanha deciso di scaldare ancora di più il cuore dei tifosi rossoneri, tramite ...

SkySport : 'Quando sei a questo livello, o mangi o ti mangiano' IBRA, CONVERSAZIONE CON MASSIMO AMBROSINI #SkySport… - SkySport : ??? 'TRY TO STOP ME' ?? Neanche la neve ferma Ibra ?? @Ibra_official ? #SkySport #Ibrahimovic #Ibra #Milan #Calcio… - AntoVitiello : #Ibrahimovic e #Leao continuano a lavorare in modo personalizzato, stanno meglio. Ieri controllo di routine per lo svedese #Milan - infoitsport : Calciomercato Milan, Ibrahimovic apre all’addio: destinazione a sorpresa - infoitsport : Milan, Ibrahimovic corre (a maniche corte) sulla neve: «Prova a fermarmi» -