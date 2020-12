Michelle Hunziker ad All Together Now incanta con un abito da sogno, ma i fan notano un dettaglio: “Come è possibile?” [FOTO] (Di domenica 6 dicembre 2020) La semifinale di All Together Now si è chiusa con l’eliminazione di Beatrice Baldaccini. La concorrente nel corso di questa nuova edizione condotta da Michelle Hunziker, si è ritrovata spesso ad affrontare un ballottaggio con un altro aspirante cantante. Ma nell’ultima sfida Beatrice si è vista sfumare la finale perdendo contro Silvia Rita Iannone. Una puntata dunque emozionante e ricca di suspense che si è conclusa decretando i 7 finalisti. Quest’ultimi si contenderanno l’ambito premio di 50 mila euro sabato prossimo 12 Dicembre. E nell’attesa di scoprire chi salirà sul podio, ecco che nelle ultime ore maggiore attenzione ha avuto l’outfit da sogno indossato da Michelle Hunziker. La conduttrice si è presentata sul palco di All Together Now con un ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 dicembre 2020) La semifinale di AllNow si è chiusa con l’eliminazione di Beatrice Baldaccini. La concorrente nel corso di questa nuova edizione condotta da, si è ritrovata spesso ad affrontare un ballottaggio con un altro aspirante cantante. Ma nell’ultima sfida Beatrice si è vista sfumare la finale perdendo contro Silvia Rita Iannone. Una puntata dunque emozionante e ricca di suspense che si è conclusa decretando i 7 finalisti. Quest’ultimi si contenderanno l’ambito premio di 50 mila euro sabato prossimo 12 Dicembre. E nell’attesa di scoprire chi salirà sul podio, ecco che nelle ultime ore maggiore attenzione ha avuto l’outfit daindossato da. La conduttrice si è presentata sul palco di AllNow con un ...

Gazzettino : Michelle Hunziker, l'abito le lascia la pancia scoperta a All Together Now. I fan: «Ecco chi l'ha già indossato» - Jonas62712964 : RT @ilmessaggeroit: Michelle Hunziker, l'abito le lascia la pancia scoperta a All Together Now. I fan: «Ecco chi l'ha già indossato» https:… - ilmessaggeroit : Michelle Hunziker, l'abito le lascia la pancia scoperta a All Together Now. I fan: «Ecco chi l'ha già indossato» - lillydessi : Michelle Hunziker incanta con l'abito lungo bianco ad All Together Now, ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possib… - drsilenzi : @raistolo @HMQueenBee Eppure basta accendere Mediaset la sera per vedere il buon senso calpestato in trasmissioni v… -