"Mi batterò per questo". Roberto Speranza, il ministro rosso che tifa patrimoniale (Di domenica 6 dicembre 2020) «Non c'è dubbio che la pandemia accresca le disuguaglianze». E dal momento che «il governo ha in mente una riforma fiscale, penso che sia giusto aprire un dibattito» su questo tema. A dirlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su SkyTtg 24 a "Live In". Alla domanda sul possibile ricorso a una patrimoniale, Speranza ha risposto: «Io mi batterò per il principio di progressività». Un appoggio indiretto al progetto di introdurre la patrimoniale con un emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratoianni (Sinistra italiana) e Orfini (Pd) assieme ad altri parlamentari dei rispettivi schieramenti. L'emendamento, dapprima stralciato, è stato successivamente riammesso. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) «Non c'è dubbio che la pandemia accresca le disuguaglianze». E dal momento che «il governo ha in mente una riforma fiscale, penso che sia giusto aprire un dibattito» sutema. A dirlo è stato ildella Salute,, intervistato su SkyTtg 24 a "Live In". Alla domanda sul possibile ricorso a unaha risposto: «Io miper il principio di progressività». Un appoggio indiretto al progetto di introdurre lacon un emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratoianni (Sinistra italiana) e Orfini (Pd) assieme ad altri parlamentari dei rispettivi schieramenti. L'emendamento, dapprima stralciato, è stato successivamente riammesso.

giobandnere : @passeraceo27 La Montalcini prese il nobel anche per gli studi su come montare un virus su un battero e contagiare - DottAngeloC : @DarkLadyMouse L'ipocrisia è la cosa che schifo di più. Il mentire sapendo di farlo per accattivarsi il consenso de… - m_spagna : RT @MPenikas: @NapolitanoIda @m_spagna @ApriGli_Occhi @francotaratufo2 @JolietJackBlues @isadoralarosa @erretti42 @Gio2020Gio @IlConte50919… - MPenikas : @NapolitanoIda @m_spagna @ApriGli_Occhi @francotaratufo2 @JolietJackBlues @isadoralarosa @erretti42 @Gio2020Gio… - EnriqueSantolao : @MoriMrc Ed io le lascerò estinguere. Di certo non mi batterò per gente del genere. Ed un giorno avranno bisogno di… -