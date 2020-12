Meteo | le previsioni di lunedì 7 dicembre

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il maltempo che sta colpendo l'Italia (FOTO) continuerà a imperversare anche a inizio settimana. Resterà ancora piovoso su tutte le Regioni tirreniche e poi anche al Nord, con la neve che cadrà a quote collinari e sulle Alpi a partire da 400-700 metri. In serata ulteriore instabilità al Nord, e peggiora fortemente in Sardegna e al Centro specialmente nelle Regioni tirreniche. Previsti poi nubifragi in Campania. Più asciutto nelle Regioni adriatiche e in Sicilia, esclusa quella occidentale (LE).