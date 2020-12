Meteo Italia nel lungo periodo | ipotesi freddo anche per NATALE

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 6 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo monitorando costantemente i modelli matematici di previsione e quel che possiamo dirvi è che da giorni mantengono una linearità invidiabile. Se fino a qualche giorno fa sussistevano incertezze circa l’impianto evolutivo deltermine, ultimamente hanno intrapreso una direzione e sembrano intenzionati a seguirla senza particolari tentennamenti. L’elemento sicuramente più interessante è dettato dalla persistenza del fronte polare, che portandosi sull’Europa occidentale non farà altro che sostenere ulteriori vigorosi affondi depressionari nel cuore del Mediterraneo. L’Alta Pressione delle Azzorre per il momento resterà posizionata a ridosso dell’Europa occidentale, non avendo ancora la possibilità di allungarsi verso le nostre regioni. Così facendo faciliterà lo scivolamento dell’aria fredda polare ...