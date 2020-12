Meteo d’Inverno | VORTICE POLARE si frantumerà generando tempeste di GHIACCIO

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Amplissima area gelida in Asia tenderà ad espandersi con il raffreddamento stagionale. Ilstratosferico non è più fortissimo, e come avevamo prospettato, la sua importanza si è estesa verso sud. Di tale evoluzione ne avevamo parlato alcune settimane fa. Ed ecco che l’Italia è coinvolta in una eccezionale ondata di maltempo d’altri tempi, accentuata da una serie di precedenti anomalie climatiche, che stanno determinando precipitazioni eccezionali. La circolazione atmosferica ad alta quota delè fondamentale per la genesi di scambi di masse d’aria secondo i meridiani, ma non per quelli che in Europa avvengono da est, ovvero dalla Russia asiatica, ovvero dalla Siberia. Per intenderci, il freddo russo non è ostacolato verso l’Europa dal. ...