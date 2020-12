Meteo Campania, sarà una Immacolata sotto la pioggia (Di domenica 6 dicembre 2020) Meteo Campania: il maltempo tornerà con prepotenza all’inizio della prossima settimana, non risparmiando la giornata festiva di martedì 8 dicembre. Il nostro Paese si ritrova continuamente ostaggio di correnti fredde ed instabili come non si vedeva ormai da tanto tempo. E questo trend, spiegano gli esperti di IlMeteo.it, è destinato a proseguire anche nel corso Leggi su 2anews (Di domenica 6 dicembre 2020): il maltempo tornerà con prepotenza all’inizio della prossima settimana, non risparmiando la giornata festiva di martedì 8 dicembre. Il nostro Paese si ritrova continuamente ostaggio di correnti fredde ed instabili come non si vedeva ormai da tanto tempo. E questo trend, spiegano gli esperti di Il.it, è destinato a proseguire anche nel corso

Lucyfero75 : RT @GiovanniSalzan: Campania in zona arancione. Finalmente possiamo fare una passeggiata, andare al parco IL METEO: - Polveredicrona1 : Da un arancione all’altro, per la Campania infelix. Covid free, maltempo dentro. Ma chi e’ sto imbrattatele che col… - GiovanniSalzan : Campania in zona arancione. Finalmente possiamo fare una passeggiata, andare al parco IL METEO: - Nonha_stata : Zona arancione, allerta meteo arancione, non si può negare che in Campania funzioni tutto alla perfezione. #meteo - ObiettivoN : Fino a mezzanotte allerta meteo arancione in Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Meteo CRONACA VIDEO: CAMPANIA, improvvisa ALLUVIONE LAMPO a SAPRI. Le IMMAGINI iLMeteo.it Bacoli, maltempo: crolla una palazzina in via Castello

A Bacoli è crollata una palazzina sita in via Castello. Lo stabile era disabitato, ma era meta di clochard. Si cerca tra le macerie ...

Maltempo: allerta rossa al Nord, Alto Adige isolato

Mezza Italia travolta dal maltempo: allerta rossa della Protezione Civile in in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Chiuso il Brennero, due metri di neve sulle montagne.

A Bacoli è crollata una palazzina sita in via Castello. Lo stabile era disabitato, ma era meta di clochard. Si cerca tra le macerie ...Mezza Italia travolta dal maltempo: allerta rossa della Protezione Civile in in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Chiuso il Brennero, due metri di neve sulle montagne.