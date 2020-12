Meteo | Alpi sommerse | ma è in arrivo ancora tantissima neve Ecco quando

(Di domenica 6 dicembre 2020) Bufere dihanno ammantato l’Arcono ed ilnon accenna a migliorare. In questa giornata domenicale le precipitazioni nevose insistonosul compartono centrale e poi i settori orientali, dove i fenomeni si mantengono intensi. Il flusso meridionale ha fatto risalire la quotaanche oltre i 1500 metri sui settori friulani, zona maggiormente investita dalla rimonta delle correnti miti sciroccali. Qui si concentra il grosso delle precipitazioni con importanti nevicate in alta quota. La tre giorni di violento maltempo si avvia a finire dopo aver portato lain gran quantità su gran parte delle, ma ilnon promette affatto nulla di buono nemmeno nella nuova settimana, già a partire dall’imminente ...

CorriereQ : Tormente di neve record sulle Alpi, accumuli stratosferici. Video - RussoMu : RT @wwwmeteoit: Domenica alto rischio di nubifragi e venti burrascosi di Scirocco; neve copiosa sulle Alpi - infoitinterno : CRONACA METEO DIRETTA. TANTISSIMA NEVE sulle Alpi, verso il METRO di accumulo, criticità e disagi - VIDEO - ilmeteoit : #Sky-Tg24 assieme a iLMeteo; domenica con nubifragi e tantissima neve sulle #Alpi - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Linea Belluno - Conegliano, dalle ore 5:40 traffico ferroviario sospeso tra Vittorio… -

Il modello matematico ECMFWF nel lunghissimo termine dei 45 giorni aveva indicato fortissime precipitazioni in Italia, con tanta neve sulle Alpi.