Messa di Natale, un rito da celebrare. Reina spiega perché (Di domenica 6 dicembre 2020) Non si riesce proprio a capire questa inutile discussione sulla Messa di mezzanotte a Natale, presentata in modo approssimativo dal governo e strumentalizzata in maniera rozza dai mezzi di informazione, resa ancora più ingarbugliata da un clero facilmente influenzabile. Sono passati duemila anni dalla Nascita di Cristo e durante questi due millenni, che io sappia da studi storici compiuti, non c’è stata mai la necessità di obbligare la gente a non recarsi a Messa la notte di Natale: guerre, cataclismi, tsunami, epidemie, terremoti mai. E allora? Solo alcuni incompetenti, parlando in modo sconclusionato di coprifuoco, hanno sostenuto che l’orario di libera uscita terminasse alle ore 22,00 del 24 dicembre, penalizzando in tal modo le liturgie religiose che verranno celebrate nella notte di ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Non si riesce proprio a capire questa inutile discussione sulladi mezzanotte a, presentata in modo approssimativo dal governo e strumentalizzata in maniera rozza dai mezzi di informazione, resa ancora più ingarbugliata da un clero facilmente influenzabile. Sono passati duemila anni dalla Nascita di Cristo e durante questi due millenni, che io sappia da studi storici compiuti, non c’è stata mai la necessità di obbligare la gente a non recarsi ala notte di: guerre, cataclismi, tsunami, epidemie, terremoti mai. E allora? Solo alcuni incompetenti, parlando in modo sconclusionato di coprifuoco, hanno sostenuto che l’orario di libera uscita terminasse alle ore 22,00 del 24 dicembre, penalizzando in tal modo le liturgie religiose che verranno celebrate nella notte di ...

Divieti Natale, i sindaci dell'Unione Reno Galliera a Conte: "Piccoli comuni svantaggiati"

Sottolineare, e superare, "la diseguaglianza che le nuove disposizioni per il Natale" tra piccoli comuni e quelli di centri più grandi. I sindaci dell'Unione Reno Galliera l'hanno messa nero su bianco ...

