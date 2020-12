Mes, nel M5s fronda per il sì. Lega e Forza Italia contrari alla riforma: “L’Italia muore” (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – Si avvicina il 9 dicembre, data in cui bisognerà votare l’accesso per l’Italia al Mes, il contributo salva stati dell’Unione europea. La partita è ingarbugliata. Leggi su dire (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – Si avvicina il 9 dicembre, data in cui bisognerà votare l’accesso per l’Italia al Mes, il contributo salva stati dell’Unione europea. La partita è ingarbugliata.

borghi_claudio : Il premio genio di giornata però va a costui che, bello pacioso dalla sua sedia di vp del parlamento UE ama folleme… - marattin : I populisti da mesi dicono “fateci vedere che non c’è solo la ‘letterina di Gentiloni’”. Eccovi accontentati. I 37… - borghi_claudio : Ma @piersileri ma lei CHE NE SA di economia per dire queste cose sulla riforma del MES? E' un medico, come fa a giu… - JohnnyG90420137 : RT @ImolaOggi: ??Riforma Mes, Delrio nel panico avverte il M5s: “con lo stop governo finito” - CarloAsnaghi : RT @BottaMktg: CRIMINALI Il Tesoro ha annunciato che per ENORME DISPONIBILITÀ DI CASSA (hanno 70 miliardi disponib) ridurranno le aste dei… -