Mes | Gasparri | ' governo disgrazia peggiore Italia ma guardo numeri e non cadrà mercoledì' 2

(Adnkronos) - "Il Gruppo di Renzi -prosegue Gasparri, calcolatrice alla mano- conta 18 senatori; il Gruppo delle Autonomie 9, ma arriverà ad 8, vista la prevedibile assenza del Presidente Napolitano per comprensibili ragioni. Dei 30 componenti del Gruppo Misto, almeno 26 sono orientati a votare per Conte e purtroppo anche alcuni che da tempo non sono più nel nostro Gruppo, vale a dire Quagliariello, Romani e Berruti, che a volte ci criticano da posizioni sovraniste e a volte da altre posizioni. Già così siamo a 52 voti". "Aggiungendo i 35 del Pd siamo a 87 e per arrivare a 151 servirebbero 64 senatori dei Cinquestelle. Il Gruppo è composto da 92, quindi il governo avrebbe la maggioranza anche se i dissidenti fossero 28, ma mi sembra che in 14 abbiano firmato la lettera contro il Mes e un conto è firmare una lettera un conto è votare contro il governo".

ROMA L'ultimo post di Beppe Grillo - stavolta sul Mes - è,

IL RETROSCENAROMA L'ultimo post di Beppe Grillo - stavolta sul Mes - è, come al solito, volutamente ambiguo. Giunge sui social nel pieno dello scontro interno e a poche ore dal confronto nei ...

