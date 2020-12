Mes | Crimi “Riforma non ci piace ma è un modo per guardare al futuro”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes è uno strumento anacronistico che non ha funzionato, se abbiamo dovuto trovare altri strumenti per le crisi vuol dire che non era adeguato. La riforma non cima mentre a dicembre del 2019 potevamo permetterci di dire assolutamente no, ora siamo in una crisi pandemica che ha investito l’Europa e che ha dimostrato di mettere in campo nuove misure. Dobbiamo quindiavanti, la riforma è unper chiudere un capitolo e parlare di. Lo ha detto Vito, capo politico del M5S, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Raitre.“Sono convinto che mercoledì non ci saranno problemi di voto. Ma se qualcuno dovesse votare diversamente in dissenso dal gruppo parlamentare si assumerà la propria responsabilità”, ha proseguito.(ITALPRESS). su Il ...