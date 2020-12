“Me l’ha chiesto… Non ce l’ho fatta”. Patrizia De Blanck choc a Verissimo: la verità sulle ultime ore di vita della madre (Di domenica 6 dicembre 2020) Nello studio di Verissimo si assiste spesso a rivelazioni scioccanti. Sivlia Toffanin riesce a far sentire a proprio agio i suoi ospiti che così si lasciano andare a confessioni ora dolore, ora intime, quasi mai banali. Ma quanto raccontato stavolta dalla contessa Patrizia De Blanck ha dell’incredibile e ha lasciato tutti senza fiato, conduttrice compresa. L’ex concorrente del GF Vip, appena uscita dalla casa, ha deciso di concedere un’intervista nella quale si è raccontata, tra amori e dolori, passioni e ferite. “Ho avuto una vita molto tosta – le parole di Patrizia De Blanck – Da piccola non ho ricevuto coccole, sono stata messa in collegio a 7-8 anni. Mia madre era una donna bellissima, che si eccitava solo con il potere. A lei piacevano solo gli uomini di potere”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Nello studio disi assiste spesso a rivelazioni scioccanti. Sivlia Toffanin riesce a far sentire a proprio agio i suoi ospiti che così si lasciano andare a confessioni ora dolore, ora intime, quasi mai banali. Ma quanto raccontato stavolta dalla contessaDeha dell’incredibile e ha lasciato tutti senza fiato, conduttrice compresa. L’ex concorrente del GF Vip, appena uscita dalla casa, ha deciso di concedere un’intervista nella quale si è raccontata, tra amori e dolori, passioni e ferite. “Ho avuto unamolto tosta – le parole diDe– Da piccola non ho ricevuto coccole, sono stata messa in collegio a 7-8 anni. Miaera una donna bellissima, che si eccitava solo con il potere. A lei piacevano solo gli uomini di potere”. ...

