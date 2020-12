Maxi assembramenti di giovani a Roma, dal Pincio all’Eur (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – Sono in corso verifiche, da parte di Carabinieri del Comando provinciale di Roma e della Polizia, su un maxi assembramento di giovani avvenuto ieri pomeriggio nella zona del Pincio. Una delle scene pubblicate sui social riporta anche un un diverbio tra giovani finito in lite, senza conseguenze. Le forze dell’ordine hanno disperso l’assembramento e secondo quanto si apprende le liti tra giovani sarebbero proseguite, senza conseguenze, anche in Piazza del Popolo e poi all’interno della stazione Flaminio della Metro A. Leggi su dire (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – Sono in corso verifiche, da parte di Carabinieri del Comando provinciale di Roma e della Polizia, su un maxi assembramento di giovani avvenuto ieri pomeriggio nella zona del Pincio. Una delle scene pubblicate sui social riporta anche un un diverbio tra giovani finito in lite, senza conseguenze. Le forze dell’ordine hanno disperso l’assembramento e secondo quanto si apprende le liti tra giovani sarebbero proseguite, senza conseguenze, anche in Piazza del Popolo e poi all’interno della stazione Flaminio della Metro A.

StefaniaFalone : Roma, maxi-assembramenti all'Eur: 3.000 ragazzi radunati, all'arrivo dei carabinieri la grande fuga - AnsaRomaLazio : Maxi assembramenti a Roma, migliaia di ragazzi all'Eur. Per le strade del quartiere, nelle zone della movida #ANSA - CaipirEki : Ore al telefono per far sentire meno sole le mie nonne che non avranno nessuno a natale e intanto sti deficienti fa… - leggoit : Roma, maxi-assembramenti all'Eur: 3000 ragazzi in strada, all'arrivo dei carabinieri tutti in fuga - SettenewsWeb : Maxi controlli attivati, in questi giorni, in tutti i centri città della Lombardia, e a Milano come in provincia, p… -