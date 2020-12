Matilde Brandi, fata turchina in tulle rosa. Lo stacco di coscia è da infarto – FOTO (Di domenica 6 dicembre 2020) La showgirl Matilde Brandi nella puntata di ieri al GF Vip si p mostrata in abito di tulle rosa, ma lo stacco di gambe ha fatto sussultare i fan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@MatildeBrandireal) Negli ultimi tempi la ex ballerina Matilde Brandi si è data alla L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 6 dicembre 2020) La showgirlnella puntata di ieri al GF Vip si p mostrata in abito di, ma lodi gambe ha fatto sussultare i fan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Negli ultimi tempi la ex ballerinasi è data alla L'articolo proviene da YesLife.it.

car_ds5 : Pazzesca!! Matilde Brandi unica!! ???? - jjessiic4 : RT @gaiaprentiss: Matilde Brandi just being Matilde Brandi: litiga con la giacca in diretta, la molla lì, e si fa rincorrere da Biagio Izzo… - igbrandettapage : Io come Pippo Baudo e Yuri Chechi mentre guardo i video delle esibizioni di Matilde Brandi nella mia tl. ???? - beehyvelex : RT @QIndiscussa: Matilde Brandi,rientra nella casa con questo mood ?? - giaafada : RT @gaiaprentiss: “ASPETTA ASPETTAA!! sembra che ho scalato e ho fatto un centimetro..”?? e comunque le cadute di Matilde Brandi in tv sin… -