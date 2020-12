“Massimo, così ci fai chiudere!”. L’eredità, Cannoletta ci è riuscito di nuovo. Ma stavolta Insinna resta senza fiato (Di domenica 6 dicembre 2020) Massimo Cannoletta, 46 anni, da più di un mese campione del quiz più longevo della storia della tv italiana, “L’eredità” di Flavio Insinna, ogni giorno alle 18:45 su Rai1, programma prodotto da Banijay Italia. Un campione gentiluomo (in rete lo chiamano così da quando, ha sbagliato una risposta per far vincere un avversario “più bravo”), direttore artistico su navi da crociera e divulgatore amatoriale, battuto lo scorso mercoledì ma ripescato grazie a un cavillo del regolamento. Anche nell’ultima puntata è arrivato alla “ghigliottina” ed ha indovinato la parola che valeva 50 mila euro, portando il suo montepremi a 252 mila. Una cifra record, ma Cannoletta rifiuta il paragone con i concorrenti mitologici dell’era d’oro della tv, quando a condurre era Mike Bongiorno. Al Messaggero racconta che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Massimo, 46 anni, da più di un mese campione del quiz più longevo della storia della tv italiana, “” di Flavio, ogni giorno alle 18:45 su Rai1, programma prodotto da Banijay Italia. Un campione gentiluomo (in rete lo chiamanoda quando, ha sbagliato una risposta per far vincere un avversario “più bravo”), direttore artistico su navi da crociera e divulgatore amatoriale, battuto lo scorso mercoledì ma ripescato grazie a un cavillo del regolamento. Anche nell’ultima puntata è arrivato alla “ghigliottina” ed ha indovinato la parola che valeva 50 mila euro, portando il suo montepremi a 252 mila. Una cifra record, marifiuta il paragone con i concorrenti mitologici dell’era d’oro della tv, quando a condurre era Mike Bongiorno. Al Messaggero racconta che ...

