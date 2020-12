Marta | incidente fatale | la figlia di 6 anni passerà Natale senza mamma

Leggi su chenews

(Di domenica 6 dicembre 2020) Non ce l’ha fattaGaggioli, schiantatasi con la sua auto nella notte del 3 Dicembre 2020. Lascia una bambina di solo 6. Uno schiantoper la trentaquattrenneGaggioli, la quale si è ritrovata coinvolta in un’stradale, morendo sul colpo. L’impatto sarebbe avvenuto in Via Veneto, sulla strada che porta da Castiglione a Follonica, in provincia di Grosseto. Gli inquirenti al momento stanno provando a mettere in luce le ragioni del brutale scontro. Le piste al momento riguardano un possibile malore, ma non si esclude purtroppo neanche l’ipotesi del suicidio, dato che le circostanze del tamponamento non sono ancora del tutto chiarite e dato che non vi sono ancora testimoni accertati dell’accaduto. LEGGI ANCHE >>> L’ambulanza non arriva, neonata ...