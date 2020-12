Maria Teresa Ruta condurrà Domenica In? Mara Venier è furiosa: “Mettiti in fila” (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Venier non ha fatto in tempo ad annunciare l’addio alla trasmissione che ha condotto per anni, che già si stanno facendo avanti i primi volti noti della televisione pronti a prendere il suo posto. Tra questi, anche Maria Teresa Ruta che all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha espresso il desiderio di condurre Domenica In. Le sue parole non sono di certo passate inosservate alla padrona di casa, che le ha prontamente risposto. Che questo fosse l’anno del suo addio si sapeva da un po’, ma nessuno poteva di certo aspettarsi che ci fosse una fila di persone ad attendere con impazienza questo momento. Stiamo parlando di Mara Venier, che qualche tempo fa ha comunicato la sua decisione di lasciare Domenica In. Questo sarà il ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 dicembre 2020)non ha fatto in tempo ad annunciare l’addio alla trasmissione che ha condotto per anni, che già si stanno facendo avanti i primi volti noti della televisione pronti a prendere il suo posto. Tra questi, ancheche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha espresso il desiderio di condurreIn. Le sue parole non sono di certo passate inosservate alla padrona di casa, che le ha prontamente risposto. Che questo fosse l’anno del suo addio si sapeva da un po’, ma nessuno poteva di certo aspettarsi che ci fosse una fila di persone ad attendere con impazienza questo momento. Stiamo parlando di, che qualche tempo fa ha comunicato la sua decisione di lasciareIn. Questo sarà il ...

