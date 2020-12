Maradona spiegato da Caniggia | «In campo chiedeva sempre la palla | non aveva mai paura» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il “Figlio del Vento” Claudioracconta il coraggio e la personalità di Diego Armando, insieme al quale fu indimenticato protagonista di Italia ’90 Non ha lasciato un grande ricordo di sé nei tifosi italiani, sdie giustiziere azzurro nei Mondiali di casa nostra. Eppure, il giocatore argentino nelle esperienze con Verona, Atalanta e Roma ha saputo farsi apprezzare per le sue doti. Peccato, però, per quell’astuta rete al San Paolo che brucia ancora moltissimo. Anche a distanza di 30 anni. Quella nottata partenopea del 3 luglio 1990 toglie ancora il sonno a parecchi azzurri. Primo fra tutti quel Walter Zenga che mai potrà dimenticare quegli attimi. L’uscita fuori tempo e il delicato colpo di testa del capellone albiceleste che raggelò un popolo intero. Certamente ...