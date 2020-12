Maradona nel ricordo di “Domenica In” : la commozione di Ciro Ferrara (Di domenica 6 dicembre 2020) Un ampio spazio talk dedicato alla tragica scomparsa di Diego Armando Maradona a Domenica In con il fratello Hugo Maradona e sua moglie Paola in collegamento da Napoli, oltre a Christian De Sica e Massimo Boldi, che hanno raccontato alcuni aneddoti sul “Pibe de oro”, Giampiero Galeazzi, Ciro Ferrara e ad altri ospiti in collegamento. Commosse e strazianti parole,in memeria di un grande campione sono state rilasciate dalla bocca di tutti gli ospiti. In ricordo di un campione che è stato e che sarà il calcio mondiale, che nessuno dimenticherà facilmente. la leggenda Diego Armando Maradona. Il fratello di Maradona Hugo si commuove in diretta tv, nel collegamento a Domenica In. Afflitto da un grande dolore scoppia in lacrime. Dicendo che loro due avevano parlato poco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Un ampio spazio talk dedicato alla tragica scomparsa di Diego Armandoa Domenica In con il fratello Hugoe sua moglie Paola in collegamento da Napoli, oltre a Christian De Sica e Massimo Boldi, che hanno raccontato alcuni aneddoti sul “Pibe de oro”, Giampiero Galeazzi,e ad altri ospiti in collegamento. Commosse e strazianti parole,in memeria di un grande campione sono state rilasciate dalla bocca di tutti gli ospiti. Indi un campione che è stato e che sarà il calcio mondiale, che nessuno dimenticherà facilmente. la leggenda Diego Armando. Il fratello diHugo si commuove in diretta tv, nel collegamento a Domenica In. Afflitto da un grande dolore scoppia in lacrime. Dicendo che loro due avevano parlato poco ...

