Maradona e i poeti che lo hanno cantato | affascinati dalla sua arte

Nel firmamento argentino delle stelle del fùtbol stava nascendo una stella. E fosti la stella del Boca, la squadra con molto cuore e pochi soldi, con i matti più matti del pallone, l'attaccante Pedro Calomino che era un trovatello, Jaime Sarlanga il più piranha dei numeri 9, Silvio Marzolini il terzino figlio di un carpentiere di Udine, Severino Varela che inventò la "palomita", lo spettacolare colpo di testa in tuffo, Pancho Varallo, Hugo Gatti il portiere "loco", Mario Boyè l'atomico che venne al Genoa ma la moglie lo riportò subito a Buenos Aires perché "en Italia me muero". Lasciasti l'Argentinos Juniors per fare grande il Boca. Nel favoloso 1981, alla "Bombonera", il pittoresco telecronista José Maria Munoz gridò "gol, gol, gol", il tuo primo fantastico gol da metà campo, contro il Velez. Palla al centro. Vedesti il portiere avversario intento a segnare coi tacchetti la metà ...

