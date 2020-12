Mara Carfagna ricoverata per polmonite, è in ospedale da mercoledì: 'Non è Covid' (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Carfagna , deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per accertamenti. Le è stata diagnosticata una polmonite non causata da Covid 19. ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020), deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, èdascorso inper accertamenti. Le è stata diagnosticata unanon causata da19. ...

SkyTG24 : Roma, Carfagna ricoverata per una polmonite non dovuta a Covid: è in buone condizioni - fanpage : Mara Carfagna trasportata in Ospedale per polmonite - Italia_Notizie : Mara Carfagna ricoverata per una polmonite non Covid-19: condizioni buone - Giornaleditalia : Mara Carfagna ricoverata per polmonite: “Non è Covid” - Italia_Notizie : Mara Carfagna ricoverata in ospedale per una polmonite: “Ma non ha il Covid” -