Mara Carfagna ricoverata: paura per l'esponente di Forza Italia (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Carfagna è in ospedale dallo scorso mercoledì, ricoverata per polmonite. "Non è Covid", fa sapere il suo entourage. Il fatto risale a qualche giorno fa, ma solo ora la notizia sta facendo il giro dei media nazionale. Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

