Manchester United pazzo di Bruno Fernandes: lo blinda con stipendio raddoppiato (Di domenica 6 dicembre 2020) Probabilmente neppure nelle più rosee aspettative si poteva attendere un impatto di questo tipo da parte di Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese è arrivato al Manchester United da poco più di una stagione eppure sembra essere un perno della squadra da sempre. Nessuno come lui in maglia Red Devils con il trequartista ex Sporting Lisbona che ha preso parte al più alto numero di azioni da gol della squadra. A seguito dell'ennesima ottima prova contro il West Ham, ecco che in terra inglese si parla subito di rinnovo.Bruno Fernandes: lo United lo blindaSecondo quanto si apprende dai media inglesi, in modo particolare dal Mirror e da Star Sport che addirittura dedica al portoghese la sua prima pagina odierna, il Manchester ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Probabilmente neppure nelle più rosee aspettative si poteva attendere un impatto di questo tipo da parte di. Il centrocampista portoghese è arrivato alda poco più di una stagione eppure sembra essere un perno della squadra da sempre. Nessuno come lui in maglia Red Devils con il trequartista ex Sporting Lisbona che ha preso parte al più alto numero di azioni da gol della squadra. A seguito dell'ennesima ottima prova contro il West Ham, ecco che in terra inglese si parla subito di rinnovo.: loloSecondo quanto si apprende dai media inglesi, in modo particolare dal Mirror e da Star Sport che addirittura dedica al portoghese la sua prima pagina odierna, il...

ItaSportPress : Manchester United pazzo di Bruno Fernandes: lo blinda con stipendio raddoppiato - - cmercatoweb : ???? #Juventus, futuro #Ronaldo in bilico: le ultime sul futuro - TuttoJuve24 : Assist per la #Juventus Prezzo di un obiettivo calato del 50% - Luisito_Bandera : #Futbol? Resultados Finales: #SerieA???? Juventus 2-1 Torino #DerbyTurines Inter 3-1 Bolonia Spezia 1-2 Lazio… - BacaDiBaBe : West Ham vs Manchester United 1-3, Kata Solskjaer Soal Cedera Cavani dan Martial #WestHamVsManUtd #WestHamUnitedFC… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Premier League, finalmente Pogba: West Ham-Manchester United 1-3 Fantacalcio ® Manchester United pazzo di Bruno Fernandes: lo blinda con stipendio raddoppiato

Probabilmente neppure nelle più rosee aspettative si poteva attendere un impatto di questo tipo da parte di Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese è arrivato al Manchester United da poco più di ...

L’esultanza polemica di Pogba dopo il super gol al West Ham

Paul Pogba è tornato a segnare. Il francese contro il West Ham ha guidato la rimonta dei Red Devils con un gol meraviglioso, tiro al volo da oltre ...

Probabilmente neppure nelle più rosee aspettative si poteva attendere un impatto di questo tipo da parte di Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese è arrivato al Manchester United da poco più di ...Paul Pogba è tornato a segnare. Il francese contro il West Ham ha guidato la rimonta dei Red Devils con un gol meraviglioso, tiro al volo da oltre ...