Maltempo, operaio muore travolto dall'acqua nel Potentino (Di domenica 6 dicembre 2020) POTENZA (ITALPRESS) – Un uomo di 51 anni è morto travolto dalle acque di un canale nel pomeriggio a Pignola, in provincia di Potenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 51enne dal canale, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 non hanno avuto esito. L'uomo lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale, e stava verificando i danni provocati dal Maltempo nella zona.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) POTENZA (ITALPRESS) – Un uomo di 51 anni è mortoe acque di un canale nel pomeriggio a Pignola, in provincia di Potenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 51enne dal canale, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 non hanno avuto esito. L'uomo lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale, e stava verificando i danni provocati dalnella zona.(ITALPRESS).

