Maltempo, la città veneta di Arabba coperta da oltre un metro e mezzo di neve. Mezzi al lavoro per liberare le strade (Di domenica 6 dicembre 2020) La fitta nevicata che ha colpito il Veneto ha fatto cadere oltre un metro e mezzo di neve nella città di Arabba, nelle dolomiti bellunesi. Le immagini della pulitura della strada nella cittadina veneta, coperta da una nevicata decisamente abbondante L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

emergenzavvf : #Maltempo, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco a #Catania per verifica e messa in sicurezza di strutture… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Intere famiglie evacuate, una tromba d’aria violentissima si è abbattuta questa sera sull’aeroporto del… - ilfattovideo : Maltempo, la città veneta di Arabba coperta da oltre un metro e mezzo di neve. Mezzi al lavoro per liberare le stra… - larenait : Maltempo in città. VIDEO - Strill_it : Maltempo Reggio Calabria – Rischio caduta alberi: chiuso il Lungomare Falcomatà -

