Maltempo in Toscana: pioggia e vento per lunedì 7 dicembre. Rischio esondazioni e frane (Di domenica 6 dicembre 2020) La perturbazione che sta interessando le regioni centrali, fra queste anche la Toscana, porterà ancora tempo instabile anche per i prossimi giorni. La Sala operativa della protezione civile regionale ha così esteso il codice giallo già emesso per oggi, domenica 6 dicembre, fino alla mezzanotte di domani, lunedì 7 dicembre. Ancora ad essere coinvolto è l'intero territorio regionale

