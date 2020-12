Maltempo, il fiume Panaro rompe gli argini: evacuazioni nel Modenese (Di domenica 6 dicembre 2020) commenta Sono state disposte le evacuazioni degli abitanti della zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese, per la rottura dell'argine del fiume Panaro. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 dicembre 2020) commenta Sono state disposte ledegli abitanti della zona tra Gaggio e Nonantola, nel, per la rottura dell'argine del. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che ...

Agenzia_Ansa : Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA - SkyTG24 : Maltempo in Sardegna, l'esercito al lavoro per liberare #Bitti dal fango. Tre le vittime. Le immagini del fiume di… - Tg3web : Il maltempo in Sardegna. Violenti nubifragi nel nuorese. A Bitti un fiume di fango travolge le strade. L'acqua inva… - marielladidi : RT @fanpage: Crolla il ponte, precipita nel greto di un fiume un mezzo dei vigili del fuoco - cr_colombo : RT @Corriere: Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte -